В Госдуме рассказали о схеме мошенников с «оформлением» семейной выплаты

Мошенники звонят россиянам под видом специалистов, предлагают помочь с оформлением новой семейной налоговой выплаты и просят перевести за это деньги, рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

«Вам могут звонить "специалисты" и обещать помочь получить новую семейную налоговую выплату за небольшую предоплату. Это обман. Если вас просят перевести деньги за "оформление" - кладите трубку. Это мошенники», - сказал Дмитрий Свищев.

Парламентарий напомнил, что все, что связано с выплатой, делается бесплатно через портал «Госуслуги», МФЦ или Социальный фонд. Кроме того, по его словам, никаких посредников и комиссий не предусмотрено.

Ежегодная семейная налоговая выплата введена для работающих родителей с двумя и более детьми до 18 лет (или до 23 при очном обучении в вузе), пишет РИА Новости. Право на нее имеют семьи, где среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума.