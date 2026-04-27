 
Общество

В Госдуме рассказали о схеме мошенников с «оформлением» семейной выплаты

0

Мошенники звонят россиянам под видом специалистов, предлагают помочь с оформлением новой семейной налоговой выплаты и просят перевести за это деньги, рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

«Вам могут звонить "специалисты" и обещать помочь получить новую семейную налоговую выплату за небольшую предоплату. Это обман. Если вас просят перевести деньги за "оформление" - кладите трубку. Это мошенники», - сказал Дмитрий Свищев.

Парламентарий напомнил, что все, что связано с выплатой, делается бесплатно через портал «Госуслуги», МФЦ или Социальный фонд. Кроме того, по его словам, никаких посредников и комиссий не предусмотрено.

Ежегодная семейная налоговая выплата введена для работающих родителей с двумя и более детьми до 18 лет (или до 23 при очном обучении в вузе), пишет РИА Новости. Право на нее имеют семьи, где среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026