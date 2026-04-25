 
Общество

Весенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Бежаницах 26 апреля

В посёлке Бежаницы 26 апреля состоится весенняя сельскохозяйственная ярмарка. Об этом сообщила глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Изображение: Елена Иванова / «ВКонтакте»

Ярмарка будет работать с 09:00 до 15:00 на территории около Дома культуры и парка посёлка Бежаницы, а также на части улицы Комсомольской.

Посетители смогут приобрести свежую сельскохозяйственную продукцию, саженцы, семена, садово‑огородный инвентарь и удобрения. Кроме того, на ярмарке представят продукцию перерабатывающей промышленности, а также изделия народных умельцев и сувениры.

