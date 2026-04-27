У большинства респондентов ПЛН ухудшается самочувствие при магнитных бурях

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей верит в метеозависимость: у 64.7% читателей ухудшается самочувствие при магнитных бурях. В опросе приняли участие 139 человек.

Еще 6.5% голосующих считают, что по их давлению можно предсказать погоду.

Каждый десятый (10.8%) признался, что ему все равно на возможную чувствительность к изменениям погодных условий. При этом 11.5% участников уверены, что подобные разговоры — это «выдумки и бредни». Еще 6.5% затруднились с ответом, не до конца понимая, как погода может влиять на здоровье.

Таким образом, большинство читателей напрямую связывает ухудшение своего самочувствия с магнитными бурями.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Предстоящие майские праздники станут самыми короткими за последние 8 лет. По вашему мнению, это правильно или лучше ввести майские каникулы с 1 по 9 мая?»