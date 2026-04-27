Фотофакт: Поредело колесо обозрения на псковской «Волшебной горе»

Колесо обозрения в парке развлечений «Волшебная гора» в Пскове лишилось ряда кабинок, сообщил Псковской Ленте Новостей очевидец.

«Колесо обозрения поредело», - отметил очевидец.

24 апреля стало известно, что колесо обозрения проходит плановое техническое обслуживание.

Напомним, парк развлечений «Волшебная гора» открылся в Пскове 28 июля 2024 года. В первые дни на колесо обозрения был большой ажиотаж. Колесо считается визитной карточкой «Волшебной горы» - его высота составляет 50 метров, открывается вид на исторический центр города и реку Великую.