Какая похвала поможет ребенку стать увереннее, рассказала психолог

По инициативе Минпросвещения РФ до конца декабря продлится Год дошкольного образования в системе образования. В центре внимания — воспитание и развитие ребят, которые еще не сели за школьную парту. Один из важных вопросов — помочь родителям правильно выстроить взаимоотношения с их детьми. Большое значение здесь имеет баланс своевременной похвалы и справедливого порицания. Об этом рассказала доцент кафедры психологии профессиональной деятельности и информационных технологий в образовании Института психологии Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена Александра Кошелева.

Осторожнее с оценкой

Один из главных инструментов воспитания — похвала. Благодаря ей маленький человек понимает, что он делает успешно, а чему еще нужно учиться. Но это палка о двух концах. Взрослому нужно найти такие слова, которые были бы не просто усладой для ушей, а поводом для развития. Александра Кошелева назвала пять популярных видов похвалы и объяснила, какие из них помогут ребенку стать увереннее, а какие способны сделать его зависимым от чужого мнения.

Самый распространенный вариант — оценочная похвала «Молодец!», «Умница!», «Так держать!». Это наиболее простой и быстрый способ установить теплую эмоциональную связь с малышом. Но у такого подхода есть и обратная сторона. Когда человек постоянно слышит только общую оценку, он не понимает, что конкретно получилось у него хорошо, и постепенно начинает действовать не из интереса или желания освоить что-то новое, а ради очередного «молодец». Если одобрения его действиям нет, теряется и стимул. Кроме того, частое повторение поощряющих слов приводит к тому, что ребенок перестает относиться к ним серьезно.

Что такое хорошо

Еще один способ сказать приятное — описательная похвала. Взрослому надо не оценивать, а отметить конкретные действия малыша. Например, фразу «Ты хорошо убрал комнату» лучше заменить на «Я вижу, что машинки стоят в гараже, а куклы сидят на полке. Теперь у нас есть место, чтобы поиграть в лото». Так ребенок сам делает вывод: он сделал правильно. Его самооценка будет строиться не на чужих словах, а на собственном понимании результата.

Не победы ради

Быть победителем всегда приятно, но пьедестал почета, как правило, достается кому-то одному. В таких случаях важно похвалить за усилия, старание, волю.

Если ребенок проиграл соревнование или не смог сразу решить задачу, его необходимо подбодрить: «Я видел, как ты старался», «Ты не сдался», «Ты пробовал разные способы». Он усвоит, что близкие ценят не только его достижения, но и настойчивость. Это залог того, что он в будущем не станет пасовать перед трудностями, бояться ошибок и сложных заданий.

Быть полезным

Искренняя благодарность сыну или дочке за его поступок — тоже своеобразный маяк во взрослую жизнь. Так они увидят, что их действия важны для окружающих. Благодаря этому формируются сочувствие, ответственность и умение замечать чужие потребности. Поэтому так важно говорить: «Спасибо тебе за помощь, ты очень выручил бабушку», «Спасибо, что убрал игрушки — мне стало легче».

«Здесь работает принцип "здесь и сейчас". Задержка с одобрением может снизить эффективность похвалы. Так и порицание стоит применять сразу после проступка, чтобы ребенок мог осознать ошибку и исправить ее. Хвалить следует за старания, процесс работы, а не за врожденные способности. Если поступок значимый, можно одобрить малыша в присутствии окружающих — это укрепит его самооценку. Педагоги дошкольного образования отмечают: чем больше поощрений, тем меньше наказаний. Недостаточное использование положительного подкрепления действий может создавать хронический дефицит приятных эмоций», — сказала «Парламентской газете» член комитета Госдумы по просвещению, руководитель всероссийской общественной организации «Воспитатели России» Лариса Тутова.

Не только словом

Существует и невербальная похвала. Очень остро на нее реагируют дети в возрасте от трех до пяти лет, ведь для них эмоции понятнее слов. Улыбка, объятие, ласковый взгляд и поглаживание по голове сообщают главное: «Ты мне дорог», «Я счастлив просто быть с тобой». Особенно внимательно родителям и педагогам нужно относиться к похвале за внешность и врожденные способности.

«Фразы вроде: "Ты самая красивая" или "Ты гениальный математик" — это ярлыки. Ребенок боится их утратить. И вполне возможно, в какой-то момент ему покажется, что проще отказаться от решения сложной задачи, чем разрушить образ "гения". Взрослым лучше сказать: "У тебя выразительные глаза" или "Мне нравится, как быстро ты считаешь"», — пояснила Александра Кошелева.

Психолог обратила внимание на то, что есть риски в похвале за каждое действие. В этом случае малыш ждет одобрения за любой шаг и перестает ориентироваться на собственные ощущения и мотивацию. Чем конкретнее и искреннее добрые слова в его адрес, тем больше пользы они принесут.