Псковские курсанты посетили Совет Федерации Российской Федерации 

Курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России посетили Совет Федерации Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации состоялась встреча курсантов Псковского филиала Университета ФСИН России, Санкт-Петербургского университета ФСИН России и представителей Координационного совета по делам молодежи УИС с сенаторами от Псковской области Натальей Мельниковой и Алексеем Наумцем. Организатором мероприятия выступил Координационный совет по делам молодежи УИС. 

Для курсантов была организована обзорная экскурсия по зданию Совета Федерации. Сенатор Наталья Мельникова вместе с экскурсоводом от верхней палаты парламента подробно рассказала участникам о структуре Федерального Собрания, основных полномочиях Совета Федерации и порядке его формирования. Особое внимание было уделено роли двухпалатной системы парламента в обеспечении баланса интересов всех субъектов Российской Федерации и граждан страны. 

Гости посетили Центральный холл Совета Федерации, где представлены государственные флаги всех 89 субъектов РФ, включая символы новых регионов. Экскурсовод раскрыла историческое и правовое значение этих важных государственных символов. Также участники ознакомились с портретной галереей руководителей Совета Федерации – от эпохи Александра I до наших дней. 

Отдельный блок экскурсии был посвящен деятельности Председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. Курсантам рассказали о ключевых инициативах и системных улучшениях в работе Совета Федерации, реализованных под ее руководством. 
 
После экскурсии состоялась живая дискуссия с сенаторами. Курсанты воспользовались возможностью задать вопросы о законодательной деятельности, перспективах службы в уголовно-исполнительной системе, а также о роли молодежи в укреплении правопорядка. Диалог в формате «вопрос–ответ» продлился более часа и вызвал живой интерес у всех участников. 
 
«Приятно видеть, с какой серьезностью и интересом курсанты подошли к изучению работы Совета Федерации. Вопросы ребят о законотворчестве, социальной защите сотрудников, профилактике правонарушений показали их зрелость и готовность к службе. Курсанты продемонстрировали высокий уровень эрудиции, искренний интерес к истории своей страны и глубокое чувство патриотизма», – отметила Наталья Мельникова. 

«Визит в Совет Федерации стал для курсантов уникальной возможностью увидеть изнутри, как формируется государственная политика и законотворческий процесс. Подобные мероприятия укрепляют связь между образовательными учреждениями ФСИН России и органами власти, формируя у будущих сотрудников УИС понимание высокой ответственности за соблюдение законности и защиту интересов общества. Уверен: такой опыт станет для ребят важным стимулом в профессиональном становлении»,- отметил член координационного совета по делам молодежи УИС Элхан Мехтиев. 

