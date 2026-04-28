Дмитрий Шахов: 83% обращений граждан в 2025 году были по теме СВО 

83% обращений граждан в 2025 году были по теме специальной военной операции, заявил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, выступая с докладом о деятельности в 2025 году в рамках 54-й сессии Псковского областного Собрания, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Хочу сказать, что 2025 год оказался непростым. Более 3 500 документов обработали в аппарате. Из них 571 обращение посвящено правам и свободам граждан. Структура сохранилась прежняя, 83% обращений связаны с участниками СВО и членами их семей. Продолжает формироваться отдельная глава, посвященная темам СВО. Впервые отмечу в положительную сторону профессионализм и компетенции команд воинских частей, которые стали своевременно отвечать на запросы уполномоченных. Тема СВО касается различных сфер: социальные вопросы, личные права. 78% — это обращения, связанные с личными правами», — сообщил Дмитрий Шахов.

По его мнению, в регионе отсутствуют массовые и грубые нарушения прав и свобод. Омбудсмен рассказал, на что в целом жаловались граждане в 2025 году.

«93% обращений связаны с органами исполнительной власти. 4% обращений поступает из мест лишения свободы – это хороший показатель. В заключение хотел бы сказать о том, какие вопросы волнуют псковичей. В первую очередь это вопросы по содействию поиску пропавших без вести, вызволение из плена и оказание медпомощи в результате участия в СВО. 47 псковских военнослужащих возвращено из плена. Хотел бы сказать, что по итогам ежегодного доклада будет внесено 16 рекомендаций в органы власти по улучшению обеспечения прав граждан», - отметил Дмитрий Шахов.

Депутат областного Собрания от «Яблока» Артур Гайдук заметил, что многие вопросы граждан удалось решить с помощью уполномоченного по права человека, и поинтересовался, хватает ли в аппарате омбудсмена кадров и финансов.

«Я бы просил двух человек (в аппарат - ред.). Обращения людей пронизаны болью. Необходим профессионализм. На приемы приходит по 15-20 человек», - ответил Дмитрий Шахов.

Депутаты приняли доклад к сведению.