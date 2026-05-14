Главврача Псковской областной больницы наградили медалью княгини Ольги

Главного врача Псковской областной клинической больницы Евгения Панферова наградили медалью княгини Ольги за многолетний добросовестный труд и особый вклад в развитие системы здравоохранения региона, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах

Губернатор отметил, что Евгений Панферов работает в здравоохранении около 20 лет, а с 2022 года возглавляет одно из ключевых медучреждений Псковской области.

«Под его руководством успешно проведена модернизация областной больницы, а сейчас продолжается преобразование "великолукского куста", в достаточно короткие сроки решены сложные финансовые вопросы», - отметил Михаил Ведерников.

По его словам, работа перешла в системное русло, больница получает новое медицинское оборудование, успешно реализует мероприятия президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», в том числе в части реабилитации ветеранов и участников СВО.

«Благодарю Евгения Сергеевича за профессиональный поход и успешное привлечение в Псковскую область высококвалифицированных врачей», - добавил Михаил Ведерников.
Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Панферов Евгений Сергеевич

Главный врач Псковской областной больницы.

