В Псковской области начинается агрометеорологическое лето, а метеорологическое лето ещё впереди. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова. Она пояснила, что агрометеорологическое лето наступает, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво переходит через +10°C.
Метеорологическое лето, по её словам, наступает при устойчивом переходе среднесуточной температуры через +15°C. Такой период должен длиться не 1-2 дня, а хотя бы 5–10 суток.
Обычно в регионе метеорологическое лето начинается в начале или в конце первой декады июня и заканчивается в конце третьей декады августа.