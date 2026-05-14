Жительницу Бежаниц наказали за выброс котят в мусорку

56-летняя жительница Бежаниц признана виновной в жестоком обращении с котятами, что повлекло их смерть, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что женщина 10 марта поместила принадлежащих ей четырех котят в возрасте около 2 недель в пакет с бытовым мусором, который выбросила в контейнер. В результате умышленных действий подсудимой животные погибли в тот же день от переохлаждения.

В судебном заседании женщина полностью признала себя виновной в совершении преступления, раскаялась в содеянном. Ей назначено наказание в виде штрафа.