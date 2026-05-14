 
Общество

Жительницу Бежаниц наказали за выброс котят в мусорку

0

56-летняя жительница Бежаниц признана виновной в жестоком обращении с котятами, что повлекло их смерть, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что женщина 10 марта поместила принадлежащих ей четырех котят в возрасте около 2 недель в пакет с бытовым мусором, который выбросила в контейнер. В результате умышленных действий подсудимой животные погибли в тот же день от переохлаждения.

В судебном заседании женщина полностью признала себя виновной в совершении преступления, раскаялась в содеянном. Ей назначено наказание в виде штрафа.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026