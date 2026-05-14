Евгений Васильев: Средняя зарплата в Детской областной больнице значительно выросла

О новом уровне конкурентоспособности, о выросших зарплатах врачей и персонала и об участии благотворителей в обновлении учреждения рассказал главный врач Детской областной клинической больницы, депутат Псковской городской Думы по округу №6 Евгений Васильев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии подчеркнул, что ДОКБ стала конкурентноспособной благодаря открытию новых отделений, ремонтным работам, участию в различных государственных программах, например, в программе по модернизации и оснащению по профилю реабилитации. 

«Она стала конкурентноспособной и чуть ниже уровня Санкт-Петербурга. Однако, мы серьезно не доходили до Санкт-Петербурга по среднему персоналу, но надеемся, что все же нам удастся эту нишу закрыть. У нас есть меры поддержки для вновь принятых молодых специалистов», — комментирует Евгений Васильев.

С помощью всех инноваций, привлечения молодых специалистов и новых инвесторов больнице удается поддерживать уровень заработной платы: «Да, эти меры поддержки здорово нам помогают удерживать среднюю заработную плату. Также значительно выросла средняя заработная плата в целом по учреждению. Это касается как нас, так и филиала. Рост заработной платы в первую очередь — это возможности медицинского учреждения в зависимости от выполняемых ею объемов. За 2025 год мы смогли выполнить объемы практически на 100% по всем ключевым направлениям», — отмечает Евгений Васильев.

Гость студии пояснил, что выполнение всех объемов работ и обязательств перед гражданами гарантирует выплату заработной платы сотрудникам в полном размере, а «невыполнение объемов говорит о том, что у тебя кредиторская задолженность, или о том, что у тебя небольшая зарплата, и у тебя уходят кадры».

«Другого варианта, как заработать, не существует. Я много чего пробовал, искал, думал, решал. Ну и, конечно, я бы хотел отдельную благодарность выразить нашим благотворителям. Была такая поразительная история. Стоит мужичок у секретаря, такой уже немолодой. Заходит тихонечко и говорит: «Жизнь свою я неправильно прожил, семьи нет, друзей не нажил, хочу деткам и мамам помочь». А я только вступил в должность и успел взять у каждого заведующего список потребностей, которые необходимы для качественной работы подразделения. И этот мужичок фактически закрыл как минимум половину этих потребностей», - поделился Евгений Васильев и добавил, что помощь оказывает и партия «Единая Россия». В частности, благодаря этой поддержке удалось открыть отделение детской клинической реабилитации. 

Суммарно инвестиции в Детскую областную клиническую больницу за 2025 год составили несколько десятков миллионов рублей. В данную сумму входят денежные средства, оборудование и прочее. Также были привлечены благотворительные организации, которые взяли на себя кураторство сложных пациентов.

Васильев Евгений Сергеевич

Депутат Псковской городской Думы по округу №6, главный врач Детской областной клинической больницы

