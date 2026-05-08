 
Общество

Великолучанин отправится на обязательные работы за оскорбление сотрудника ДПС

0

Великолучанина, обвиняемого в оскорблении представителя власти, наказали в суде, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области. 

Фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области

В судебном заседании установлено, что подсудимый в ходе составления в отношении него должностным лицом административного протокола, находясь в патрульном автомобиле, публично высказывал в адрес инспектора ДПС ОВ ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки оскорбления, чем унизил его честь и достоинство.

Суд признал великолучанина виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ, ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.

Кроме того, в счет компенсации морального вреда в пользу потерпевшего частично удовлетворен гражданский иск.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026