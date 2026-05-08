Великолучанин отправится на обязательные работы за оскорбление сотрудника ДПС

Великолучанина, обвиняемого в оскорблении представителя власти, наказали в суде, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В судебном заседании установлено, что подсудимый в ходе составления в отношении него должностным лицом административного протокола, находясь в патрульном автомобиле, публично высказывал в адрес инспектора ДПС ОВ ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки оскорбления, чем унизил его честь и достоинство.

Суд признал великолучанина виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ, ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.

Кроме того, в счет компенсации морального вреда в пользу потерпевшего частично удовлетворен гражданский иск.