Депутат Госдумы Александр Козловский поздравил псковичей с Днём Победы

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил жителей региона с Днём Великой Победы в мессенджере Max.

Он отметил, что 9 Мая — священная дата для каждой семьи и всей страны: «Это день памяти о беспримерном подвиге народа, о мужестве и стойкости тех, кто ценой невероятных усилий и собственной жизни отстоял свободу и независимость Родины».

Александр Козловский подчеркнул: «Мы всегда будем помнить героев фронта и тыла, всех, кто приближал Победу, кто пережил страшные годы войны и сумел сохранить веру, силу духа и любовь к своей стране». Депутат также рассказал о своём участии в торжественном возложении. «В этот великий день вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым и главой города Псков Борисом Елкиным я принял участие в торжественном возложении Гирлянды воинской славы и цветов к Могиле Неизвестного солдата», — сообщил Александр Козловский.

Он добавил: «Наш долг — хранить историческую память, быть достойными подвига поколения победителей и передать правду о Великой Отечественной войне нашим детям и внукам».

Александр Козловский пожелал всем крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. «С Днём Победы!» — сказал он.