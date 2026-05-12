В Госдуме перечислили законные способы увеличить отпускные

Отпускные отличаются от обычной зарплаты по принципам расчета, и их можно увеличить абсолютно законными способами. Об этом 12 мая сообщил депутат Госдумы (ГД) Алексей Говырин.

«Если в расчетный период попадает крупная премия, доплаты за сверхурочные, работа в выходные, надбавки и районные коэффициенты, средний заработок выше», — сказал депутат в разговоре с Lenta.ru.

Он напомнил, что при окладе зарплата считается через число рабочих дней, а отпускные — через средний дневной заработок и календарные дни отдыха. С 2026 года расчет идет по-новому — с ориентиром на минимальный размер оплаты труда (МРОТ). В 2026 году он равен 27 093 рубля, поэтому средний месячный заработок работника не может опуститься ниже этого уровня, если норма отработана полностью.

Парламентарий также посоветовал уходить в отпуск в месяцы с большим числом рабочих дней, в 2026 году это июль (23 дня), сентябрь, октябрь и декабрь (по 22 дня). После долгого больничного или декрета планировать отдых стоит «осторожно»: эти периоды исключаются из расчета, из-за чего средний заработок снижается. Праздники, выпавшие на отпуск, удлиняют отдых, но не оплачиваются, заключил Говырин.