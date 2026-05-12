 
Общество

Жителя Куньи наказали за избиение несовершеннолетней на перроне

Мировой суд судебного участка №7 Куньинского района вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанный в статье 111 настоящего Кодекса, но вызвавшего длительное расстройство здоровья), сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской транспортной прокуратуре.

В суде установлено, что в августе 2025 года мужчина, находясь на перроне железнодорожной станции Кунья, встретил свою несовершеннолетнюю знакомую, с которой у него возник словесный конфликт на почве личных отношений. В ходе конфликта мужчина четыре раза ударил девочку кулаком по лицу и три раза - по спине. Преступные действия были пресечены знакомыми мужчины, которые также находились на железнодорожной станции.

С учетом мнения государственного обвинителя Великолукской транспортной прокуратуры, суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев, а также лишение права управления транспортным средством на срок 11 месяцев 17 дней, с учетом присоединения наказания по ранее имеющемуся приговору.

