Каждый девятый пскович использует ИИ для создания паролей к рабочим аккаунтам — опрос

Каждый девятый пскович использует искусственный интеллект для создания паролей к рабочим аккаунтам, к таким выводам пришли аналитики платформы по поиску работы hh.ru и «Лаборатории Касперского» на основании опроса, который провели в апреле. В исследовании приняли участие 3289 российских соискателей, в том числе из Псковской области.

Пароль остаётся одним из главных способов защиты аккаунтов. Но чтобы обезопасить себя от злоумышленников, необходимо придумывать сложные и уникальные комбинации, а также регулярно их обновлять. Чтобы упростить этот процесс, некоторые пользователи прибегают к помощи нейросетей. Согласно совместному опросу, каждый девятый пскович (11%) использует искусственный интеллект для создания паролей к рабочим сервисам. Еще 8% применяют нейросети для управления паролями или их хранения.

В целом большинство пользователей с осторожностью относятся к применению ИИ, однако часть респондентов готова делегировать ему чувствительные задачи. Так, 12% опрошенных заявили, что доверили бы нейросетям создание паролей для рабочих ресурсов, содержащих конфиденциальную информацию, а еще 11% отметили, что в вопросах генерации паролей в некоторых случаях доверяют ИИ больше, чем себе.

Несмотря на распространение таких практик, эксперты напоминают о том, что использование ИИ в задачах, связанных с безопасностью, сопряжено с рядом рисков. В частности данные, которые вводит пользователь, в ряде случаев могут обрабатываться сервисом и потенциально становиться доступными третьим лицам — например, из-за особенностей работы платформы, ошибок или инцидентов безопасности.