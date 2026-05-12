Почти 70 тысяч человек в Псковской области присоединились к мероприятиям ко Дню Победы

В Псковской области почти 70 тысяч человек приняли участие в мероприятиях, посвящённых Дню Победы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в мессенджере Max и отметил, что в каждом муниципалитете прошли памятные митинги и возложения цветов к братским и воинским захоронениям, а также концерты, лекции и встречи в библиотеках. Всего состоялось около 400 событий.

По линии культуры мероприятия объединили порядка 40 тысяч жителей региона. Михаил Ведерников отметил, что молодежь активно участвовала в наведении порядка на братских и воинских захоронениях, проводила акции «Георгиевская лента», «Огненные картины войны» и «Вахты памяти». Также молодые люди помогали с проведением бала в Финском парке.

Губернатор подчеркнул важность участия школьников, студентов и волонтёров, которые оказали помощь ветеранам, поздравили их и провели время за чашкой чая, слушая рассказы старшего поколения. В этих мероприятиях участвовали 30 тысяч юных жителей области.

В регионе также прошли онлайн-акции, включая «Бессмертный полк», который транслировали на экранах города, и создание стен памяти в социальных сетях.

«Благодарю всех, кто принял участие, чтобы почтить память наших героев», - отметил Михаил Ведерников.