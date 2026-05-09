В Острове в День Победы прошли торжественные митинги у воинских мемориалов

Торжественные митинги прошли на центральных воинских мемориалах города Острова в День Победы. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Быстров в мессенджере Max.

Фото здесь и далее: Канал Дмитрия Быстрова в мессенджере Max

Действующие военнослужащие, ветераны, жители города, молодёжь, представители правительства региона, администрации округа и Собрания депутатов почтили память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. К Вечному огню и подножию мемориалов возложили Гирлянды Славы и цветы.

Глава Островского округа Дмитрий Быстров отметил, что 9 Мая — поистине народный праздник. «В каждой семье вспоминают своих героев, многие островичи приходят к памятным местам с детьми и внуками, чтобы из поколения в поколение передать эту благодарную память», — сказал он.

«Слава фронтовикам-Победителям! С Днём Победы, друзья!», - поздравил всех с праздником Дмитрий Бстров.