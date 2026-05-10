Средний размер пенсии госслужащих назвали россиянам

Средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих в России составляет более 39,3 тыс. рублей в месяц. Об этом 10 мая сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные системы Социального фонда России.

По данным на 1 апреля, федеральные госслужащие получают в среднем 39 388,98 рубля. Численность таких пенсионеров составляет 97,8 тыс. человек.

При этом работающие пенсионеры из числа федеральных госслужащих получают в среднем 40 338,84 рубля. У неработающих размер выплаты составляет 39 272,73 рубля.

Ранее, 3 мая, сообщалось, что средний размер пенсионного обеспечения свыше 30 тыс. рублей у неработающих пенсионеров отмечен сразу в 13 регионах России. По данным Соцфонда, средний размер пенсии в РФ у неработающих пенсионеров составляет 25 647 рублей.