 
Общество

Средний размер пенсии госслужащих назвали россиянам

0

Средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих в России составляет более 39,3 тыс. рублей в месяц. Об этом 10 мая сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные системы Социального фонда России.

По данным на 1 апреля, федеральные госслужащие получают в среднем 39 388,98 рубля. Численность таких пенсионеров составляет 97,8 тыс. человек.

При этом работающие пенсионеры из числа федеральных госслужащих получают в среднем 40 338,84 рубля. У неработающих размер выплаты составляет 39 272,73 рубля.

Ранее, 3 мая, сообщалось, что средний размер пенсионного обеспечения свыше 30 тыс. рублей у неработающих пенсионеров отмечен сразу в 13 регионах России. По данным Соцфонда, средний размер пенсии в РФ у неработающих пенсионеров составляет 25 647 рублей.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026