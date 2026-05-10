Эксперт назвала главные ошибки работников после майских праздников

После майских праздников многим сотрудникам сложно быстро вернуться в рабочий ритм из-за смены режима и накопившейся усталости. О том, как легче адаптироваться после длинных выходных, 10 мая рассказала ведущий специалист отдела по работе с персоналом CHINT Ольга Клименкова.

«Главная ошибка — требовать от себя мгновенной продуктивности», — отметила она.

По словам эксперта, во время праздников у людей меняются график сна и распорядок дня, поэтому в первый рабочий день человек может чувствовать себя уставшим еще до начала работы, пишут «Известия».

Клименкова рекомендовала по возможности сохранять привычный режим даже в выходные и избегать резких изменений времени сна. Специалист подчеркнула, что после отдыха не стоит пытаться сразу закрыть все накопившиеся задачи и ответить на все письма.

«Основной совет — постараться распределить нагрузку и распланировать задачи в календаре накануне праздников, чтобы первый день после выходных прошел без суеты», — пояснила она.

Еще одной распространенной ошибкой эксперт назвала перегруженность первого рабочего дня совещаниями. По ее словам, многие сотрудники после праздников еще не готовы к активным обсуждениям и рабочему темпу.

Клименкова отметила, что легче вернуться к работе помогают неформальное общение с коллегами и постепенное включение в рабочие процессы. По ее мнению, важную роль играет и позиция работодателя. Гибкий график, удаленный формат работы и внимание к самочувствию сотрудников помогают снизить стресс после длинных выходных.

«Большинству нужно время, чтобы снова войти в рабочий ритм после длинных выходных. Это нормально и не говорит о низкой мотивации персонала», — заключила эксперт.

