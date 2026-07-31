В МВД прокомментировали новые миграционные реформы

До декабря МВД внесет предложение об обязательной электронной регистрации мигрантов через «Госуслуги» при въезде и об отказе от традиционных бумажных миграционных карт, заявили в МВД.

С 1 июля 2026 года запущен сервис «Цифровой профиль иностранного гражданина», отметили в ведомстве. В него будет поступать вся информация о пребывании иностранца в РФ. Для того, чтобы въехать в страну, мигрант должен будет подать заявку через «Госуслуги», пишут «Известия».

«Срок внесения [проекта федерального закона] в правительство Российской Федерации — 1 декабря 2026 года», — уточнили в МВД.

Также ведомство хочет провести эксперимент в виде организованного набора иностранных работников в 2027–2030 годах. Согласно ему, мигранты будут приезжать в Россию только по заявкам конкретных работодателей, которые возьмут на себя ответственность за их пребывание в стране. После окончания контракта иностранцы должны будут вернуться на родину.

В октябре 2025-го президент РФ Владимир Путин утвердил концепцию государственной миграционной политики на 2026–2030 годы.

