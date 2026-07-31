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Специалист рассказал, каких абитуриентов ждут ведущие российские вузы

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Высокий балл ЕГЭ не гарантирует поступление, ведущие российские вузы ищут не просто хорошо подготовленных выпускников, а людей с потенциалом к развитию и нестандартным мышлением, сообщил заместитель исполнительного директора Фонда развития физтех-школ, генеральный директор ООО «Наука в регионы» Матвей Лихолип.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором один из абитуриентов Финансового университета рассказал, что выпускник, набравший суммарно 310 баллов, находится на 93-м месте в конкурсных списках и может не пройти на бюджет. Ректор вуза Станислав Прокофьев тогда сообщил , что Финансовый университет предоставит грант, полностью покрывающий стоимость обучения на бакалавриате, абитуриентам, которые набрали более 300 баллов, но не поступили в рамках контрольных цифр приема, пишет РИА Новости.

«В 2026 году даже результаты на уровне 240–290 баллов не всегда позволяют пройти в престижные университеты. Ситуация, когда высокий балл ЕГЭ не гарантирует поступление, - не ошибка системы, а ее особенность. Ведущие вузы ищут не просто хорошо подготовленных выпускников, а людей с потенциалом к развитию и нестандартным мышлением. Олимпиады и интеллектуальные состязания сегодня - самый надежный способ продемонстрировать этот потенциал», - сказал Лихолип.

Он отметил, что олимпиады проверяют способность решать задачи, которых ученик раньше не видел. Именно поэтому университеты так высоко ценят олимпиадные достижения, готовы давать за них дополнительные баллы и даже зачислять без вступительных испытаний.

«Олимпиадники создают отдельный приоритетный путь поступления, и даже высокобалльные результаты ЕГЭ не всегда позволяют занять первые позиции в рейтинге. На некоторых программах олимпиадники могут занимать все бюджетные места», - подчеркнул Лихолип.

Эксперт посоветовал будущим абитуриентам участвовать в олимпиадах, конкурсах и проектных интенсивах, чтобы получить конкурентное преимущество, которое может оказаться решающим.

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