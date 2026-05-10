Названы профессии с самым длинным ежегодным отпуском в РФ

Педагоги в России имеют право на отпуск продолжительностью 56 дней, а космонавты после выполнения космического полета получают дополнительные 30 дней отдыха. Об этом 10 мая сообщила старший преподаватель кафедры Предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.

«Отдельные условия установлены для космонавтов: кандидаты в космонавты и действующие космонавты получают ежегодный отпуск продолжительностью 45 суток, а после выполнения космического полета им предоставляется дополнительный отпуск в 30 суток», — рассказала Голубева ТАСС.

Эксперт уточнила, что отпуск в 56 дней предоставляется педагогам, руководителям образовательных и научных организаций, сотрудникам системы дополнительного профессионального образования, а также воспитателям и музыкальным руководителям, работающим с детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья или нуждающимися в длительном лечении.

Отмечается, что увеличенная продолжительность отпуска предусмотрена и для военнослужащих по контракту. При выслуге менее 10 лет им положены 30 суток отдыха, от 10 до 15 лет — 35 суток, от 15 до 20 лет — 40 суток, а при стаже свыше 20 лет — 45 суток.

Голубева добавила, что работникам во вредных и опасных условиях труда предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск минимум на семь дней. Для сотрудников с ненормированным рабочим днем он составляет не менее трех дней, а для работающих на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях — от 16 до 24 дней.

Также особые гарантии действуют для несовершеннолетних работников и инвалидов. Первым положен ежегодный отпуск продолжительностью 31 день, вторым — не менее 30 календарных дней. В общем порядке ежегодный оплачиваемый отпуск составляет не менее 28 календарных дней.