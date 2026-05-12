Ученые предупредили о влиянии кофеина на тормозную систему мозга

Исследователи из Римского биомедицинского кампуса выяснили, что кофеин способен изменять работу электрической тормозной системы мозга, которая подавляет лишние двигательные сигналы. Результаты соответствующей научной работы были опубликованы в медицинском журнале Clinical Neurophysiology (CNeuro).

В исследовании приняли участие 20 здоровых добровольцев. В разные дни им давали жевательную резинку, содержащую либо 200 мг кофеина, что эквивалентно двум чашкам кофе, либо плацебо. После этого ученые оценивали состояние испытуемых методом транскраниальной магнитной стимуляции, воздействуя импульсами на моторную кору головного мозга.

Ученые проверяли, как нервная система «тормозит» движение после сенсорного раздражения. Участникам подавали слабый электрический разряд на запястье, а затем стимулировали магнитным импульсом область мозга, отвечающую за моторику. В обычном состоянии сенсорный сигнал временно снижает активность моторной коры. После приема кофеина этот эффект существенно усиливался, особенно в интервале 19–21 мс после сигнала.

Авторы исследования полагают, что кофеин активирует системы, связанные с ацетилхолином и гамма-аминомасляной кислотой (ГАМК) — веществами, которые регулируют возбуждение нервных клеток. Также было отмечено, что после стимулятора моторная кора в целом становилась более чувствительной к внешнему воздействию.

Полученные данные имеют значение для клинической практики. Поскольку напиток меняет показатели работы мозга, медики рекомендуют пациентам воздерживаться от кофе перед диагностическими тестами. В ином случае стимулятор может исказить результаты обследования или скрыть наличие патологий.