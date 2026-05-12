 
Общество

Ученые предупредили о влиянии кофеина на тормозную систему мозга

0

Исследователи из Римского биомедицинского кампуса выяснили, что кофеин способен изменять работу электрической тормозной системы мозга, которая подавляет лишние двигательные сигналы. Результаты соответствующей научной работы были опубликованы в медицинском журнале Clinical Neurophysiology (CNeuro).

В исследовании приняли участие 20 здоровых добровольцев. В разные дни им давали жевательную резинку, содержащую либо 200 мг кофеина, что эквивалентно двум чашкам кофе, либо плацебо. После этого ученые оценивали состояние испытуемых методом транскраниальной магнитной стимуляции, воздействуя импульсами на моторную кору головного мозга.

Ученые проверяли, как нервная система «тормозит» движение после сенсорного раздражения. Участникам подавали слабый электрический разряд на запястье, а затем стимулировали магнитным импульсом область мозга, отвечающую за моторику. В обычном состоянии сенсорный сигнал временно снижает активность моторной коры. После приема кофеина этот эффект существенно усиливался, особенно в интервале 19–21 мс после сигнала.

Авторы исследования полагают, что кофеин активирует системы, связанные с ацетилхолином и гамма-аминомасляной кислотой (ГАМК) — веществами, которые регулируют возбуждение нервных клеток. Также было отмечено, что после стимулятора моторная кора в целом становилась более чувствительной к внешнему воздействию.

Полученные данные имеют значение для клинической практики. Поскольку напиток меняет показатели работы мозга, медики рекомендуют пациентам воздерживаться от кофе перед диагностическими тестами. В ином случае стимулятор может исказить результаты обследования или скрыть наличие патологий.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026