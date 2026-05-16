Псковские курсанты прошли квест «По следам Александра Невского»

Квест «По следам Александра Невского» состоялся в Псковском филиале Университета ФСИН России в рамках ХVII Международных Александро-Невских чтений «Святой благоверный князь Александр Невский. Патриотическое воспитание молодежи в условиях современности», в котором приняли участие семь команд курсантов филиала, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото здесь и далее: Псковский филиал университета ФСИН России

Мероприятие было посвящено легендарному сражению русских воинов против Тевтонского ордена на Чудском озере 5 апреля 1242 года, где они одержали сокрушительную победу, прославив князя Александра как талантливого полководца.

Каждой команде пришлось пройти семь шагов, каждый из которых представлял отдельную станцию, на которой участники отвечали на вопросы, связанные с жизнью и деятельностью Александра Невского, определяли по картинкам места сражений Александра Невского, изучали литературные произведения посвященные ему, и многое другое.

По итогам квест-игры победителем стала команда 31 учебной группа, серебряным призером – команда 13 учебной группы, третье место поделили команды 32 и 11 учебных групп.

«В ходе квеста курсанты столкнулись с различными испытаниями, которые требовали не только исторических знаний, но и умение работать в командах. Игра позволила им глубже погрузиться в историю своей страны, развить командный дух и лучше узнать историю жизни и деятельности Александра Невского», – отметила председатель совета по патриотической и поисковой работе объединенного совета обучающихся Псковского филиала Университета ФСИН России Анастасия Ковалева.

«Проведение подобных мероприятий способствует углублений знаний курсантов, формированию целостного видения истории России и способствует познавательной активности», – подчеркнул организатор квеста преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Роман Пушилин.