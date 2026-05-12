 
Общество

В ГД внесли законопроект о ежемесячных выплатах неработающим родителям с детьми

0

Депутаты Леонид Слуцкий и фракция ЛДПР внесли в Государственную думу законопроект о введении ежемесячного пособия по уходу за ребенком для неработающих родителей, воспитывающих двух и более детей. 

«Законопроектом предлагается установить ежемесячное пособие по уходу за ребенком неработающим матерям либо отцам, опекунам, воспитывающим двух и более детей до достижения ими возраста семи лет», — говорится в документе.

Согласно инициативе, выплаты предлагается предоставлять неработающим матерям, отцам или опекунам до достижения детьми возраста семи лет, пишет «ТАСС». В настоящее время государственное пособие по уходу за ребенком выплачивается только до полутора лет.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026