В ГД внесли законопроект о ежемесячных выплатах неработающим родителям с детьми

Депутаты Леонид Слуцкий и фракция ЛДПР внесли в Государственную думу законопроект о введении ежемесячного пособия по уходу за ребенком для неработающих родителей, воспитывающих двух и более детей.

«Законопроектом предлагается установить ежемесячное пособие по уходу за ребенком неработающим матерям либо отцам, опекунам, воспитывающим двух и более детей до достижения ими возраста семи лет», — говорится в документе.

Согласно инициативе, выплаты предлагается предоставлять неработающим матерям, отцам или опекунам до достижения детьми возраста семи лет, пишет «ТАСС». В настоящее время государственное пособие по уходу за ребенком выплачивается только до полутора лет.