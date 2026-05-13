В псковском детском лагере «Нептун» откроют только две смены

Организацию лагерей с дневным пребыванием, открываемых на базе общеобразовательных организаций региона, обсудили на заседании областной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам главы Пскова Бориса Елкина, администрация областного центра уделяет особое внимание организации лагерей дневного пребывания: в июне планируется работа 25 лагерей, более 1 600 детей будут их посещать.

«Сейчас закрываются вопросы по документам, но я уверен, что проблем не будет и лагеря будут работать», - подчеркнул глава.

Особое внимание уделяется трудоустройству: планируется привлечь более 100 человек.

Помимо дневного пребывания, есть муниципальные лагеря. Планируется открытие лагеря «Нептун», но на две смены.

«Мы восстанавливали его с нуля, процесс небыстрый. Но большинство проблем уже устранили», - подчеркнул Борис Елкин.

Проблемы по части питания также будут устранены благодаря новому закупленному оборудованию и ремонту кухни.

Особенное внимание глава города уделил детям, находящихся в трудной ситуации. Он заверил, что для этого организовывают дополнительные смены.