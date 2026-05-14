Молодые псковичи могут выиграть в конкурсе сертификаты на ДНК-тесты

Центр молодежи и общественных инициатив Псковской области приглашает учащихся 5–11 классов и студентов профессиональных образовательных организаций (не старше 18 лет) принять участие во всероссийском исследовательском конкурсе «Семейная память», направленном на изучение истории семьи, укрепление связи поколений и вовлечение молодежи в научно-исследовательскую работу, сообщили Псковской Ленте Новостей в центре.

В 2026 году представлены две номинации: «Исследовательский проект» с тремя подноминациями — «Семейная династия», «История семьи в годы Великой Отечественной войны» и «Родословная семьи», а также номинация «Творческий проект».

Регистрация участников и прием работ проходит до 31 августа. 16 победителей отправятся в трехдневные индивидуальные туры по местам трудовой и боевой славы своих родственников, а 32 призера получат сертификаты на ДНК-тесты, которые позволят узнать о своей принадлежности к определенным народам и изучить особенности организма, заложенные предками.

Итоги конкурса будут подведены после завершения приема работ.

Конкурс «Семейная память» — это уникальная возможность для молодых жителей Псковской области глубже изучить историю своей семьи, сохранить память о предках и получить ценные призы, помогающие лучше узнать свои корни, заключили в центре.