Городской и областной депутат обсудили темы обращений жителей региона 

Депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз встретился с заместителем председателя Псковского областного Собрания, парламентарием по одномандатному округу №11 Игорем Дитрихом. Они обсудили рабочие вопросы по четырем муниципалитетам, входящим в депутатский округ Игоря Дитриха, сообщил Антон Мороз на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Игорь Дитрих представляет интересы жителей Опочецкого, Дедовичского, Бежаницкого и Локнянского округов в законодательном Собрании региона. В ходе беседы Антон Мороз ознакомился с наиболее частыми темами обращений граждан. Также поговорили о работе по решению озвученных вопросов, о взаимодействии с муниципальными главами и администрациями, с правительством области, а также о шагах по развитию территорий, которые сделаны в последние годы.