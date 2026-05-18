Александр Козловский: Военные песни необходимо сохранять и передавать новому поколению

В Псковской области реализуется инициатива «Музыка Знамени Победы», направленная на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне через исполнение песен военных лет. Проект призван передать память о героизме советского народа новым поколениям и укрепить патриотические чувства у молодёжи. Об этом сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио ПЛН FM.

«Это уже стало традицией в дни, когда мы отмечаем День Победы: мы слушаем музыку, песни, которые на генетическом уровне ассоциируются с теми временами. Многие песни не были написаны во время Великой Отечественной войны, но они прижились и стали частью нашей памяти», — отметил депутат.

По его словам, в рамках проекта проводятся мероприятия, на которых исполняют песни и читают стихи. В частности, в Великолукском округе прошли встречи с ветеранами и активистами, где звучали песни, которые передаются из поколения в поколение.

«Когда поют эти песни, вспоминают то время, вспоминают своих близких, родственников, показывают фотографии и рассказывают истории своих семей, это действительно здорово. Это традиция, которую необходимо сохранять и передавать новому поколению», — добавил Александр Козловский.

Напомним, акцию «Музыка Знамени Победы» в регионе запустили совместно с куратором партийного проекта «Историческая память» в Себежском, Пустошкинском и Невельском округах Дарьей Козьяковой.

