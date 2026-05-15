«Статистика суровая»: три стадии лудомании назвали россиянам

Пропуски уроков, кража денег, вспыльчивость — как распознать лудоманию у подростка и спасти его до того, как зависимость разрушит жизнь, рассказал координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев. По его словам, первое и главное, что необходимо понять — игра перестала быть развлечением, и самое время обратиться к специалисту. 

«По словам психиатров, лудомания начинается незаметно. Человек сначала играет для удовольствия, но постепенно теряет контроль. Специалисты выделяют три стадии. Первая – легкое увлечение, человек ещё может остановиться сам. Вторая – игра становится регулярной, появляются долги, начинаются проблемы в семье и на работе. Третья – полная потеря контроля, в игру идет все, что можно продать и занять. У детей и подростков свои маркеры: тайное использование денег, пропуски уроков, потеря интереса к прежним увлечениям, вспыльчивость, проблемы со сном и аппетитом. Ко мне на прием не раз приходили родственники игроманов. Рассказывали, как человек проигрывал квартиру, брал кредиты, обманывал близких. И при этом не мог получить помощь – потому что лудоманию официально не лечили», - рассказал Роман Крастелев в беседе с RuNews24.ru

Эксперт отметил, что теперь ситуация меняется. С 1 сентября 2026 года Минздрав включил патологическую тягу к азартным играм в список заболеваний. Лудоманию начнут лечить бесплатно и по всей стране. Обратиться можно в поликлинику по месту жительства, оттуда направят к врачу-психиатру-наркологу. Лечение добровольное.

Кроме того, как пояснил Роман Крастелев, с сентября у россиян появится возможность оформить самозапрет на участие в азартных играх на срок от года – через «Госуслуги» или МФЦ. Организаторы игр обязаны будут проверять наличие такого запрета. Реальный инструмент для тех, кто чувствует, что не справляется.

«Статистика суровая. По разным оценкам, до 12% взрослого населения России (около 13 миллионов человек) могут страдать тяжелыми формами лудомании. И число зависимых продолжает расти, особенно от онлайн-ставок. Включение лудомании в систему здравоохранения и введение самозапретов – своевременные шаги. Проблема существовала давно, и её игнорирование было серьёзным упущением. Но важно, чтобы это не превратилось в формальность. Нужны реально работающие протоколы, подготовка врачей и активная профилактика, особенно среди молодежи. Лечить надо не только последствия, но и причины», - подчеркнул Роман Крастелев. 
