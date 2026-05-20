В объективе — Псковская область: жаркий майский день в южной столице

Город-герой Великие Луки является южной столицей Псковской области, вторым по величине городом региона с богатой историей. Во времена Великой Отечественной войны он прославился как «малый Сталинград». Здесь шли ожесточённые бои при освобождении населенного пункта от фашистов.

Впервые город упоминается в летописи как «Луки на Ловати» в 1166 году, а приставку «Великие» получил благодаря стратегически важному расположению. Сейчас в городе развита промышленность, его называют «промышленной столицей» региона. Великие Луки также известны тем, что ежегодно здесь проходит встреча воздухоплавателей, в этом году она состоится уже в 30-й раз.

Подробнее о городе на Ловати — в фоторепортаже Андрея Николаева.