Общество

Повторившую подвиг Ивана Сусанина во времена войны великолучанку чествуют сегодня

11.10.2025 18:00|ПсковКомментариев: 0

День памяти Анастасии Дроздовой, первой в ходе Великой Отечественной войны повторившей подвиг Ивана Сусанина отмечают сегодня, 11 октября, сообщил Псковской Ленте Новостей краевед Владимир Павлов.

Фото Владимира Павлова

«11 октября День Памяти нашей землячки, героической партизанки Анастасии Дроздовой, первой в ходе Великой Отечественной войны 8 октября 1941 г. повторившей Подвиг Ивана Сусанина и убитых тогда же жителей деревни Хоружево Великолукского района Калининской области (ныне Псковской области)», - сообщил краевед.

10 октября 2025 года в школе №16 ( бывшая 1-я железнодорожная школа) прошла Памятная линейка. По инициативе педагогического коллектива и учащихся школы в июне 1967 г. на могиле Анастасии Дроздовой на погосте Детковичи был установлен обелиск. Рядом захоронены жители деревни Хоружево, расстрелянные немецко-фашистскими захватчиками в октябре 1941 года.

Все эти годы школьники и учителя ухаживают за мемориалом, в школьном музее создана экспозиция, собраны уникальные материалы по подвигу и биографии Анастасии Дроздовой.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
