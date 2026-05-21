В Псковской области с 1 июля введут запрет на работу мигрантов в такси, кафе и курьерской доставке

Вопросы противодействия незаконной миграции, пресечения и профилактики преступлений со стороны иностранных граждан и в их отношении, а также примеры применения успешных практик интеграции иностранных граждан в российское общество обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. Об этом он сообщил в Мах.

Видео: Михаил Ведерников / Мах

Михаил Ведерников подчеркнул, что с 1 июля вводится запрет на трудоустройство по патентам для иностранных граждан в ряде сфер: розничная торговля алкоголем и табаком, такси и автобусные перевозки, курьерская доставка, а также деятельность ресторанов и кафе.

«Будем отслеживать динамику и примем решение по 2027 году. Отдельно прошу УМВД России по Псковской области совместно с главами муниципальных округов обеспечить контроль по соблюдению запрета», - отметил глава региона.

Помимо этого, участники заседания рассмотрели вопросы комплексного взаимодействия органов власти при реализации президентских национальных проектов. Наиболее бюджетоемкими являются «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети», «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь».

«Наша общая задача – использовать полученные федеральные средства максимально эффективно», – резюмировал Михаил Ведерников.
