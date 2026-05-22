Глава Великих Лук отметил неразрывную связь поколений на открытии мемориального парка

Открытие Мемориального парка воинской славы рядом с Братским захоронением советских воинов в Великих Луках символизирует неразрывную связь поколений, преемственность ратной славы и доблести, глубокое уважение ко всем, кто сражался и продолжает сражаться за Россию. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в Мах.

Фото здесь и видео далее: администрация Великих Лук


Николай Козловский искренне поблагодарил всех, кто участвовал в создании Мемориального парка воинской славы. Отдельные слова признательности он выразил коллективу муниципального предприятия «Водоканал», коллективу «Великолукского механического завода». Особая признательность генеральному совету партии «Единая Россия» и лично Андрею Турчаку, поддержавшим инициативу великолучан по созданию мемориального парка воинской славы.

«Прозвучало много торжественных слов от наших почетных гостей. Все они были единодушны в том, что обустройство парка воинской славы в городе Великие Луки – это очень важная и своевременная инициатива», – отметил глава города.

Приветственный адрес от полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Игоря Рудени озвучил его заместитель Роман Балашов. Было отмечено, что Великие Луки – земля русской военной славы, где из поколения в поколение бережно хранят и передают память о славных подвигах воинов, а также то, что создание Мемориального парка стало по-настоящему народным проектом.

Особо торжественным моментом мероприятия стало зажжение Вечного огня в память о защитниках Родины. Это событие прошло в рамках всероссийской акции ПАО «Газпром» «Храним огонь Победы».

Напомним, торжественное открытие Мемориального парка воинской славы – знакового места, посвященного памяти всех поколений защитников нашего Отечества состоялось сегодня в Великих Луках.

Участие в церемонии приняли заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов, епископ Великолукский и Невельский Варнава, председатель Попечительского фонда «Памяти 6-й роты», глава Республики Алтай Андрей Турчак, директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, депутаты Великолукской городской Думы, представители партии «Единая Россия», органов местного самоуправления и силовых структур, ветераны, участники специальной военной операции и их семьи, почетные граждане города, представители молодёжных и общественных организаций, школьники и волонтеры.

