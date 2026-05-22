Игорь Руденя об открытии мемориального парка в Великих Луках: Это дань уважения мужеству героев всех поколений

Полномочный представитель президента Российской Федерации в СЗФО Игорь Руденя направил обращение участникам торжественной церемонии открытия Мемориального парка воинской славы в Великих Луках, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сообщение огласил заместитель полпреда Роман Балашов.

«Для Великих Лук открытие Мемориального комплекса воинской славы – знаковое событие. Здесь из поколения в поколение бережно хранят и передают память о славных подвигах наших воинов – от дружин Александра Невского до бойцов Красной Армии, которые в ходе Великолукской наступательной операции оказали неоценимую помощь защитникам Сталинграда. Сегодня мы преклоняемся перед нашими героями, которые на полях специальной военной операции отдали свои жизни в борьбе с возродившимся нацизмом, отстаивая суверенитет и безопасное будущее нашей страны. Этот памятник – дань уважения и благодарности народа их мужеству, силе духа, безусловной любви к своему Отечеству», – говорится в сообщении.

Игорь Руденя также привел слова Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина об исторической преемственности: «Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих задачи специальной военной операции»

Полномочный представитель поблагодарил всех жителей города Великие Луки, родных и близких бойцов СВО, всех тех, кто принял участие в создании и обустройстве мемориала.

Мемориальный комплекс обустраивался с 2024 года. Его концепция создана с учетом всех высказанных пожеланий жителей города. Высажена яблоневая аллея, выложены пешеходные дорожки, организованы архитектурные зоны. Сегодня в торжественной обстановке на территории Мемориального комплекса воинской славы зажжен Вечный огонь - «Огонь памяти» и открыт памятник бойцам специальной военной операции. На гранитном постаменте скульптура трех воинов, символизирующая собирательный образ героев - военнослужащих, добровольцев, сотрудников Росгвардии и других силовых структур. Дополнительный смысл памятному знаку придает надпись «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».

В церемонии открытия приняли участие родные и близкие погибших бойцов, ветераны, участники СВО, представители органов власти, духовенства, общественных организаций, военнослужащие и жители города. Помимо этого, на церемонии открытия мемориального парка в честь героев СВО присутствовали заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО Роман Балашов, председатель попечительского совета Общественного благотворительного фонда «Памяти 6-й роты» Андрей Турчак, генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, заместитель губернатора Ольга Тимофеева, глава города Николай Козловский, глава администрации Андрей Беляев, депутаты, ветераны, школьники.