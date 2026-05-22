 
Общество

Мемориальный парк воинской славы открыли сегодня в Великих Луках

Открытие нового мемориального парка воинской славы в честь защитников Отечества и зажжение второго в городе Вечного огня состоялось в Великих Луках 22 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Мемориал Славы расположен на территории братского кладбища воинов Советской Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны и освобождавших город от немецко-фашистских захватчиков. Семь лет назад здесь появилась аллея памяти бойцов шестой роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизии, которые выполнили воинский долг ценой собственной жизни.

На церемонии открытия мемориального парка в честь героев СВО присутствовали заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО Роман Балашов, председатель попечительского совета Общественного благотворительного фонда «Памяти 6-й роты» Андрей Турчак, генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, заместитель губернатора Ольга Тимофеева, глава города Николай Козловский, глава администрации Андрей Беляев, депутаты, ветераны, школьники, представители общественности. 

Почетная миссия – хранить Вечные огни – доверена сотрудникам «Газпрома». Именно они осуществляют техническое обслуживание оборудования уже действующих Вечных огней, газифицируют новые мемориалы, благоустраивают прилегающие территории, безвозмездно поставляют газ для постоянного горения. 

Почетное право зажечь Вечный огонь у мемориала Славы Героев специальной военной операции предоставили близким родственникам участников СВО. После этого участники возложили цветы.

