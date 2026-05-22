Сергей Густов: Для газовиков сохранение памяти о подвиге героев прошлого и настоящего является священным долгом

Вечный огонь в городе Великие Луки был зажжен сегодня в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы» ПАО «Газпром». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе группы компаний «Газпром межрегионгаз».

Для подключения мемориала у скульптурной композиции «Участникам специальной военной операции» к сетевому газу был построен газопровод, установлено газогорелочное устройство, смонтирована символическая звезда Вечного огня, выполнены пусконаладочные работы.

Частица пламени для зажжения доставлена от мемориала с Вечным огнем на набережной Александра Матросова в Великих Луках.

«В Великих Луках – городе воинской славы – зажегся еще один Вечный огонь. Для газовиков сохранение памяти о подвиге героев прошлого и настоящего является священным долгом, и мы благодарны властям и бизнесу Псковской области за то, что они разделяют с нами важность и ценность этого наследия, оказывают поддержку в газификации мемориалов. Уверен, новые огни и дальше будут зажигаться по всему региону», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Как сообщалось, сегодня зажжение состоялось в рамках открытия Мемориального парка воинской славы. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной думы РФ Александр Козловский, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО Роман Балашов, председатель попечительского совета Общественного благотворительного фонда «Памяти 6-й роты» Андрей Турчак, глава города Николай Козловский, глава администрации Андрей Беляев, депутаты, ветераны, родные и близкие погибших бойцов, участники СВО, представители духовенства, общественных организаций, школьники.

В соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина «Газпром» ведет в регионах России масштабную работу по газификации. В рамках этой работы к сетевому природному газу подключают мемориальные комплексы по всей стране.

В настоящее время в зоне ответственности ООО «Газпром межрегионгаз» около двух тысяч Вечных огней и Огней памяти. Специалисты компании переводят мемориалы на сетевое газоснабжение, обеспечивают техническое обслуживание горелок, проводят реконструкцию мемориалов.

Информация о мемориалах: их история, расположение, а также данные о поставщиках газа и обслуживающих организациях размещены на специальном интернет-ресурсе «Храним огонь Победы», созданном «Газпром межрегионгаз» (Вечныйогонь.рус).