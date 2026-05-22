Доблесть вне времени: в Великих Луках открыли мемориал Славы Героев. ФОТОРЕПОРТАЖ

Почти 80 лет назад в Великих Луках появилось Мемориальное братское кладбище воинов Советской Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны и освобождавших город от немецко-фашистских захватчиков. Семь лет назад установлена аллея бойцам шестой роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизии, которые выполнили воинский долг ценой собственной жизни. И именно здесь 22 мая открыли мемориал Славы Героев специальной военной операции. Он посвящен тем, кто защищал Родину и кто прямо сейчас, в эту минуту, самоотверженно сражается на передовой. Около мемориала также был зажжен Вечный огонь в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы» ПАО «Газпром».

Мемориальный комплекс создавался более двух лет. Его концепция формировалась с учетом предложений жителей города, родственников военнослужащих и общественности. В торжественной церемонии открытия приняли участие родные и близкие погибших бойцов, ветераны, участники СВО, представители органов власти, духовенства, общественных организаций, военнослужащие и жители города.

