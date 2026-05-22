Андрей Турчак о втором Вечном огне в Великих Луках: Эта память будет сохраняться сквозь года

Второй Вечный огонь, который зажгли в Великих Луках сегодня, — это связь поколений и наша общая память. Такое мнение высказал председатель Попечительского фонда «Памяти 6-й роты», глава Республики Алтай Андрей Турчак на торжественной церемонии открытия Мемориального парка воинской славы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Дорогие родные и близкие, нет таких слов, которые могли бы хоть как-то уменьшить боль утраты. Через года эта боль не стихнет. Но кроме слов, самое главное — есть наша память. Место, которое сегодня открывается, Вечный огонь, который на этом месте будет зажжен, — это связь поколений и наша память. Сюда будут приходить наши дети, внуки. Эта память будет сохраняться сквозь года. От себя лично я хочу поблагодарить родственников наших погибших ребят», — сказал Андрей Турчак.

Председатель попечительского совета Общественного благотворительного фонда «Памяти 6-й роты» уверен: боец, который сейчас находится на передовой, знает, что он не брошен.

Отдельные слова благодарности Андрей Турчак адресовал группе компаний «Газпром» и лично Алексею Миллеру:

«Несколько лет назад он выступил с инициативой и обратился к нашему президенту с заявлением, что «Газпром» — всесуществующая вещь на огне. На всех мемориальных комплексах, где возможна магистральная подача газа, компания обеспечивает установку Вечных огней, которые также за счет средств «Газпрома» будут гореть вечно. И сегодняшний второй Вечный огонь на территории города воинской славы Великие Луки будет зажжен. Ребята с нами, они все видят. Они с нами, пока мы с ними».

Напомним, открытие нового мемориального парка воинской славы в честь защитников Отечества и зажжение второго в городе Вечного огня состоялось в Великих Луках 22 мая.