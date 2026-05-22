 
Общество

Андрей Турчак о втором Вечном огне в Великих Луках: Эта память будет сохраняться сквозь года

0

Второй Вечный огонь, который зажгли в Великих Луках сегодня, — это связь поколений и наша общая память. Такое мнение высказал председатель Попечительского фонда «Памяти 6-й роты», глава Республики Алтай Андрей Турчак на торжественной церемонии открытия Мемориального парка воинской славы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото: администрация Великих Лук

«Дорогие родные и близкие, нет таких слов, которые могли бы хоть как-то уменьшить боль утраты. Через года эта боль не стихнет. Но кроме слов, самое главное — есть наша память. Место, которое сегодня открывается, Вечный огонь, который на этом месте будет зажжен, — это связь поколений и наша память. Сюда будут приходить наши дети, внуки. Эта память будет сохраняться сквозь года. От себя лично я хочу поблагодарить родственников наших погибших ребят», — сказал Андрей Турчак.

Председатель попечительского совета Общественного благотворительного фонда «Памяти 6-й роты» уверен: боец, который сейчас находится на передовой, знает, что он не брошен.

Отдельные слова благодарности Андрей Турчак адресовал группе компаний «Газпром» и лично Алексею Миллеру:

«Несколько лет назад он выступил с инициативой и обратился к нашему президенту с заявлением, что «Газпром» — всесуществующая вещь на огне. На всех мемориальных комплексах, где возможна магистральная подача газа, компания обеспечивает установку Вечных огней, которые также за счет средств «Газпрома» будут гореть вечно. И сегодняшний второй Вечный огонь на территории города воинской славы Великие Луки будет зажжен. Ребята с нами, они все видят. Они с нами, пока мы с ними».

Напомним, открытие нового мемориального парка воинской славы в честь защитников Отечества и зажжение второго в городе Вечного огня состоялось в Великих Луках 22 мая.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Турчак Андрей Анатольевич

Турчак Андрей Анатольевич

Глава Республики Алтай, председатель правительства Республики Алтай.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026