 
Общество

«Пусть память живет»: как великолучане встретили открытие мемориала и зажжение Вечного огня

0

Открытие нового мемориального парка воинской славы в честь защитников Отечества и зажжение второго в городе Вечного огня в Великих Луках не оставило равнодушными местных жителей и органы власти. Псковская Лента Новостей собрала яркие комментарии очевидцев и участников этого значимого события из социальных сетей.

Фото: Максим Мамай

«Открытие мемориального комплекса воинской славы - достойное событие. Мы чтим память наших воинов», — подчеркнул заместитель главы города Великие Луки Сергей Агарев.

«Город - силы! Город - правды. Достойный проект, который объединил людей разных поколений», — написал депутат Великолукской городской Думы Николай Андросович.

«Город истории и традиции!» — отметила депутат Великолукской городской Думы, директор Инженерно-экономического лицея Юлия Ярышкина.

«Гордость за Великие Луки, в котором появился мемориал, объединяющий подвиги прошлого и настоящего!» — пишет депутат Великолукской городской Думы Сергей Макаров.

«Пусть память живет в нашем городе! Благодарим всех причастных за такое святое дело!» — комментирует депутат Псковского областного Собрания, директор гимназии имени С. В. Ковалевской Татьяна Фомченкова 

«Гордимся», — констатировал генеральный директор клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область», региональный координатор партпроекта «Выбор сильных» Владимир Владимиров.

«Наша память - залог победы! Великие Луки город воинской славы! Город, который объединил подвиги всех времен и поколений», - пишет депутат Великолукской городской Думы Денис Мунштуков. 

«Открытие мемориального комплекса действительно важное событие для нашего города. Мы помним и чтим наших героев!» - резюмировал депутат гордумы Дмитрий Кислицин. 

Напомним, сегодня в торжественной обстановке на территории Мемориального комплекса воинской славы зажжен Вечный огонь - «Огонь памяти» и открыт памятник бойцам специальной военной операции. Монумент в честь героев СВО установлен в рамках Народной программы партии «Единая Россия» и партийного проекта «Историческая память».

Мемориальный комплекс обустраивался с 2024 года. Его концепция создана с учетом всех высказанных пожеланий жителей города. Высажена яблоневая аллея, выложены пешеходные дорожки, организованы архитектурные зоны. Благоустроенное общественное пространство мемориального комплекса в честь участников специальной военной операции станет местом сохранения памяти о земляках, павших за Родину, символом преклонения их мужеству и героизму, важной площадкой патриотического воспитания подрастающего поколения.

По инициативе президента РФ Владимира Путина во всех регионах Северо-Запада России проводятся мероприятия по увековечению памяти героев специальной военной операции. Открываются мемориалы и Аллеи Героев, экспозиции в школьных музеях и информационные стенды, имена героев присваиваются улицам и школам.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 
Сюжет

Мемориальный парк воинской славы открыли в Великих Луках

«Пусть память живет»: как великолучане встретили открытие мемориала и зажжение Вечного огня

Глава Великих Лук отметил неразрывную связь поколений на открытии мемориального парка

Доблесть вне времени: в Великих Луках открыли мемориал Славы Героев. ФОТОРЕПОРТАЖ
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026