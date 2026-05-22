«Пусть память живет»: как великолучане встретили открытие мемориала и зажжение Вечного огня

Открытие нового мемориального парка воинской славы в честь защитников Отечества и зажжение второго в городе Вечного огня в Великих Луках не оставило равнодушными местных жителей и органы власти. Псковская Лента Новостей собрала яркие комментарии очевидцев и участников этого значимого события из социальных сетей.

«Открытие мемориального комплекса воинской славы - достойное событие. Мы чтим память наших воинов», — подчеркнул заместитель главы города Великие Луки Сергей Агарев.

«Город - силы! Город - правды. Достойный проект, который объединил людей разных поколений», — написал депутат Великолукской городской Думы Николай Андросович.

«Город истории и традиции!» — отметила депутат Великолукской городской Думы, директор Инженерно-экономического лицея Юлия Ярышкина.

«Гордость за Великие Луки, в котором появился мемориал, объединяющий подвиги прошлого и настоящего!» — пишет депутат Великолукской городской Думы Сергей Макаров.

«Пусть память живет в нашем городе! Благодарим всех причастных за такое святое дело!» — комментирует депутат Псковского областного Собрания, директор гимназии имени С. В. Ковалевской Татьяна Фомченкова

«Гордимся», — констатировал генеральный директор клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область», региональный координатор партпроекта «Выбор сильных» Владимир Владимиров.

«Наша память - залог победы! Великие Луки город воинской славы! Город, который объединил подвиги всех времен и поколений», - пишет депутат Великолукской городской Думы Денис Мунштуков.

«Открытие мемориального комплекса действительно важное событие для нашего города. Мы помним и чтим наших героев!» - резюмировал депутат гордумы Дмитрий Кислицин.

Напомним, сегодня в торжественной обстановке на территории Мемориального комплекса воинской славы зажжен Вечный огонь - «Огонь памяти» и открыт памятник бойцам специальной военной операции. Монумент в честь героев СВО установлен в рамках Народной программы партии «Единая Россия» и партийного проекта «Историческая память».

Мемориальный комплекс обустраивался с 2024 года. Его концепция создана с учетом всех высказанных пожеланий жителей города. Высажена яблоневая аллея, выложены пешеходные дорожки, организованы архитектурные зоны. Благоустроенное общественное пространство мемориального комплекса в честь участников специальной военной операции станет местом сохранения памяти о земляках, павших за Родину, символом преклонения их мужеству и героизму, важной площадкой патриотического воспитания подрастающего поколения.

По инициативе президента РФ Владимира Путина во всех регионах Северо-Запада России проводятся мероприятия по увековечению памяти героев специальной военной операции. Открываются мемориалы и Аллеи Героев, экспозиции в школьных музеях и информационные стенды, имена героев присваиваются улицам и школам.