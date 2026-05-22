«Дороги Победы» объединили парламентариев Сибири, Смоленской и Псковской областей

Делегации законодательных собраний Красноярского края, Томской и Смоленской областей приехали в Псковскую область в рамках межпарламентского проекта «Единое историческое пространство: Дорогами Победы». Цель визита – посетить места боевой славы, где в годы Великой Отечественной войны сражались их земляки. Парламентариев на псковской земле встретили председатель областного Собрания Александр Котов, вице-спикер Игорь Дитрих, участник программы «Герои земли Псковской», муниципальный депутат Андрей Ключко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

«Этот проект, зародившийся год назад по инициативе председателя Томской областной Думы Оксаны Козловской, объединяет тыловые и фронтовые регионы, которые вместе ковали нашу Великую Победу», - отметил важность укрепления межпарламентских связей по сохранению исторической памяти Александр Котов.

В первый день визита гости отправились в Локнянский район, где с середины мая работает сводный поисковый отряд из нескольких российских регионов. Депутаты встретились с участниками экспедиции, которые ведут раскопки в местах боёв 150-й стрелковой дивизии сибиряков-добровольцев. Здесь на «Безымянной высоте» шли ожесточённые сражения, сопряжённые с тяжёлыми потерями.

Как рассказали поисковики, среди участников Вахты Памяти ребята из Новосибирска, Хабаровска, Томской и Псковской областей, Красноярского края и Карелии. На данный момент удалось поднять останки пяти человек, но из-за отсутствия личных вещей установить имена бойцов не получилось. «Если смотреть по спискам потерь, то тут более трёх тысяч человек лежит, поэтому работа впереди большая», - поделился с парламентариями командир поискового отряда «Томич» Сергей Григорьев. - Задача Вахты Памяти – увековечить память погибших бойцов при защите нашей Родины. Очень важно, чтобы поколение, которое подрастает сейчас, помнило, какой ценой досталась победа в Великой Отечественной Войне, и какие жертвы заплатил наш народ».

«Этот проект помог нам понять, какую роль играет псковская земля для томичей, и вообще для сибиряков. На псковской земле воевало три сибирские дивизии, и чем дальше мы движемся по страницам истории, тем больше мы узнаём о том, что мы единая страна, единая большая многонациональная семья, поэтому нас никогда и никому победить не удастся», - поблагодарила участников Вахты Памяти председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская.

Об уроках истории, которые нельзя забывать, сказал председатель Думы города Томска, участник специальной военной операции Сергей Сеченов. «Наглядный пример – то, что произошло на территории Украины. Люди попытались переписать историю, забыть подвиг советского народа, который объединился и, несмотря на то, что против нас воевал практически целый мир, дал отпор врагу. Мы отстояли своё право на жизнь, на развитие, на существование. Это была священная война для нашего народа», - сказал ветеран СВО.

Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов высказал мнение, что когда современная молодёжь узнаёт об истории Великой Отечественной войны не из современных информационных источников, а участвуя в поисковом движении, это заставляет многое переосмыслить и понять. «Всё это создаёт верное восприятие истории и той трагедии, которую пережил наш народ. Находя останки бойцов, которые в большинстве были их сверстниками, и отдали жизни за Родину, они начинают разбираться и в том, что происходит сегодня в мире», - сказал парламентарий.

Делегации сибиряков привезли с собой землю с монументов Славы воинам Великой Отечественной войны. Капсулы с землёй они передали поисковикам, в ответ руководитель сводного отряда Сергей Григорьев вручил гостям священный грунт с мест боёв сибирских формирований на Псковщине.

«Эта земля, политая кровью советских воинов, займёт своё достойное место на мемориалах воинской славы в наших регионах. Это действительно сближает нас. У нас общая история. Это единство делает наше государство сильнее», - отметил заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов.

После церемонии делегации направились к воинскому захоронению в деревне Юхово. У братской могилы состоялась заупокойная лития. Парламентарии возложили цветы и почтили минутой молчания память 980 бойцов, покоящихся здесь.

Следующую остановку сделали на воинском захоронении в посёлке Локня, где в прошлом году в рамках всероссийской акции зажгли Вечный огонь. Участники возложили цветы к плитам с именами павших воинов и партизан. Затем представители Томской, Смоленской и Псковской областей высадили рядом с мемориалом кедры в память о защитниках Родины, погибших в боях за независимость страны.

«Переполняет гордость за наших предков, которые победили в войне с фашизмом и потом восстановили страну. Для нас очень важно сохранить историю и передать нашему подрастающему поколению, потому что пока мы помним прошлое, у нас есть будущее. Как сказал Константин Симонов: Только та страна, которая чтит и помнит своих героев, может называться великой. Я считаю, что мы великая страна и победа будет за нами», - выступил участник программы «Герои земли Псковской», ветеран боевых действий Андрей Ключко.

«У нас действительно великая страна. Мы живём в разных регионах на далёком расстоянии, но мы всегда чувствуем локоть друг друга. Это даёт уверенность в нашей будущей победе», - резюмировал вице-спикер Игорь Дитрих.

Напомним, проект «Единое историческое пространство: Дорогами Победы» объединяет регионы вокруг темы единства фронта и тыла. Участниками проекта стали законодательные органы Псковской, Томской, Смоленской, Омской областей, Кузбасса, Алтайского и Красноярского краёв (https://sobranie.pskov.ru/press-center/news/5572). Межпарламентская инициатива получила поддержку Национального центра исторической памяти при Президенте РФ. Проект открыт для присоединения других субъектов Российской Федерации, в которых есть города с почётными званиями «Город трудовой доблести», «Город воинской славы» или «Город-герой».