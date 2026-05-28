Команда ПОКБ принимает активное участие во Всероссийском форуме «Здравница-2026»

Псковская областная клиническая больница принимает активное участие во Всероссийском форуме «Здравница-2026», который проходит в Пскове с 25 по 28 мая, сообщили представители больницы на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Псковская областная клиническая больница / «ВКонтакте»

«Здравница-2026» - это ключевая площадка для обмена опытом между руководителями медицинских организаций, врачами, представителями власти и бизнеса. Форум ориентирован на развитие санаторно-курортной отрасли, внедрение новых технологий и повышение качества медицинской помощи и реабилитации.

От Псковской областной клинической больницы в работе форума участвуют главный врач ПОКБ Евгений Панферов , заместитель главного врача по Алина Кузуб медицинской части, первый заместитель, заместитель главного врача по организационно-методической работе Екатерина Астафьева, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Галина Невалённая, заместитель главного врача по хирургии Владимир Сергеев, а также заместитель главного врача, руководитель филиала «Псковский городской» Владимир Киприянов.

«Участие в форуме даёт возможность перенять лучшие практики федеральных и региональных клиник, обсудить актуальные вопросы организации медицинской помощи, найти партнёров для внедрения новых технологий в ПОКБ и представить опыт Псковской области на всероссийском уровне», - подчеркнули в больнице.

 

