 
Общество

Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии мая в Пскове

В Пскове в мае больше всего готовы платить директору магазина в крупной розничной сети. Кандидату предлагают зарплату от 95 до 121 тысяч рублей и премии. Проанализировал вакансии и назвал самые высокооплачиваемые профессии в мае в Пскове сервис по поиску работы и подбору персонала в России SuperJob. 

Второе место занимает вакансия помощника машиниста железнодорожно-строительной машины. Будущему сотруднику обещают оплату от 88 до 120 тысяч рублей, а также полис ДМС, компенсацию части стоимости занятий спортом, программы санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха, компенсацию детских дошкольных учреждений и детского отдыха, негосударственное пенсионное обеспечение и корпоративную ипотеку.

На третьем месте — вакансия инженера-дефектоскописта. Кандидату предлагают оплату в размере 87 тысяч рублей в месяц.

Для сравнения, в Нижнем Тагиле, Сочи, Сургуте и Твери в топе зарплатных предложений мая — врачи. Вакансии водителей с зарплатой от 160 000 рублей в месяц и выше — в топе предложений Орла и Тамбова. Зарплатные предложения от 100 000 рублей для квалифицированных рабочих поступили от работодателей Смоленска, Твери и Тулы. В Петрозаводске в топ вошла вакансия руководителя по развитию розничной сети, в Смоленске — начальника строительного участка, в Чебоксарах — главного бухгалтера.

