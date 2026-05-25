Жители Пыталовского округа осуждены за покушение на контрабанду более 100 кг наркотиков

Жители Пыталовского округа осуждены за покушение на контрабанду и на сбыт более 100 килограммов наркотических средств. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области, обвинительный приговор вынес Пыталовский районный суд.

В ходе судебного разбирательства установлено, что весной прошлого года подсудимые получили указание от организатора и изъяли из оборудованного в Островском округе тайника наркотическое вещество весом более 100 килограммов, которое перевезли в Пыталовский округ для последующей фасовки и незаконного перемещения на территорию Латвийской Республики.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ. Вину в совершенных преступлениях осужденные признали частично.

С учетом установленных по делу обстоятельств, суд приговорил подсудимых Якубова и Соколова к лишению свободы на срок 12 лет, каждого, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа.