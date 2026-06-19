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«Крепкая семья»: Многодетные родители Екатерина и Георгий Гребень дадут старт новому проекту «ПЛН FM» 

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Новый проект – «Крепкая семья» – запускает радио «ПЛН FM» (102.6 FM) при поддержке Министерства цифрового развития РФ. Это будет серия программ, в рамках которых мы будем говорить с нашими гостями о самом главном в жизни каждого человека – о родных и близких, о семейных отношениях и традициях, о нравственных ориентирах и поддержке, а также разбирать реальные жизненные ситуации и искать простые решения сложных семейных вопросов. 

В начале июня в Псковской области подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года-2026». В одной из номинаций – «Семья — хранитель традиций» победу одержала семья Гребеней из Пскова. Сегодня многодетные супруги Екатерина и Георгий станут гостями нашей студии и расскажут о том, как познакомились, а спустя годы решили продолжить свой путь рука об руку; почему решили, что в их семье должно быть много детей; как умудряются все успевать с пятью детьми, в чем видят главные плюсы многодетности и что им помогает поддерживать баланс между воспитанием детей, работой и личной жизнью. 

Об этом и не только – в 13.04.  Видеотрансляцию можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей. 

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