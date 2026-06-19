Эксперты Социоцентра оценили работу команды ПсковГУ над развитием вуза

Кросс-вузовская экспертиза в рамках программы «Приоритет-2030» прошла в Псковском государственном университете 17 и 18 июня, сообщили в канале ПсковГУ в мессенджере Мах. Экспертная группа отметила сильную команду, амбициозные задачи и объективное понимание университетом своих точек роста.

Фотографии: Псковский государственный университет / Мах

Экспертная группа состояла из ведущих специалистов, в нее вошли Светлана Николова (Институт русской литературы РАН, руководитель группы), Елена Виноградова (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого), Илья Мясников (Томский государственный университет) и Анна Шипилова (Тольяттинский государственный университет).

ПсковГУ, являющийся кандидатом программы, представил экспертному сообществу своё видение стратегических направлений. В течение двух дней команда вуза вместе с экспертами прорабатывала пять ключевых блоков: модель университета, команда и лидерство, технологическое лидерство, система подготовки кадров, коммерциализация разработок. По каждому блоку сформулированы предложения, которые могут быть учтены при дальнейшей корректировке программы развития. Особое внимание уделено интеграции университета в экономику региона, усилению инженерной подготовки и развитию всестороннего сотрудничества.

«Нам нужен новый взгляд на действующие проекты. Благодаря работе с экспертами мы закрепили уже проработанные решения и нашли новые пути, которые позволят ПсковГУ соответствовать современным вызовам и стать университетом нового типа – классическим по фундаментальности, но современным по содержанию», — отмечает врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев.

«У ПсковГУ есть команда развития, есть стремление в будущее и амбиции. Университет объективно видит свои проблемы и готов их решать. Перспективы для дальнейшего развития у вуза есть», - комментирует руководитель экспертной группы Светлана Николова.

Ранее в рамках «Приоритета-2030» ПсковГУ уже открыл сетевые лаборатории и образовательные программы. Теперь задачи университета – трансформация образовательных программ под современные вызовы, дальнейшая интеграция науки в реальный сектор экономики, расширение партнёрства и укрепление роли ПсковГУ как центра подготовки кадров.

Программа «Приоритет-2030» реализуется с 2021 года. Ее цель – к 2030 году сформировать в стране более 100 современных университетов – центров научно-технологического и социально-экономического развития. «Социоцентр» – подведомственное учреждение Минобрнауки России, сопровождающее программу «Приоритет-2030» и Передовые инженерные школы, а также реализующее международные проекты в сфере науки и высшего образования.