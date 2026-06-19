Эксперты Социоцентра оценили работу команды ПсковГУ над развитием вуза

Кросс-вузовская экспертиза в рамках программы «Приоритет-2030» прошла в Псковском государственном университете 17 и 18 июня, сообщили в канале ПсковГУ в мессенджере Мах. Экспертная группа отметила сильную команду, амбициозные задачи и объективное понимание университетом своих точек роста.
Фотографии: Псковский государственный университет / Мах
Экспертная группа состояла из ведущих специалистов, в нее вошли Светлана Николова (Институт русской литературы РАН, руководитель группы), Елена Виноградова (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого), Илья Мясников (Томский государственный университет) и Анна Шипилова (Тольяттинский государственный университет).
ПсковГУ, являющийся кандидатом программы, представил экспертному сообществу своё видение стратегических направлений. В течение двух дней команда вуза вместе с экспертами прорабатывала пять ключевых блоков: модель университета, команда и лидерство, технологическое лидерство, система подготовки кадров, коммерциализация разработок. По каждому блоку сформулированы предложения, которые могут быть учтены при дальнейшей корректировке программы развития. Особое внимание уделено интеграции университета в экономику региона, усилению инженерной подготовки и развитию всестороннего сотрудничества.
Ранее в рамках «Приоритета-2030» ПсковГУ уже открыл сетевые лаборатории и образовательные программы. Теперь задачи университета – трансформация образовательных программ под современные вызовы, дальнейшая интеграция науки в реальный сектор экономики, расширение партнёрства и укрепление роли ПсковГУ как центра подготовки кадров.
Программа «Приоритет-2030» реализуется с 2021 года. Ее цель – к 2030 году сформировать в стране более 100 современных университетов – центров научно-технологического и социально-экономического развития. «Социоцентр» – подведомственное учреждение Минобрнауки России, сопровождающее программу «Приоритет-2030» и Передовые инженерные школы, а также реализующее международные проекты в сфере науки и высшего образования.
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