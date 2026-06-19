Назван средний размер пенсий россиян в мае 2026 года

Средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в мае 2026 года составил более 25,3 тысячи рублей, за год сумма выросла примерно на две тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России.

Согласно данным ведомства, 1 мая 2026 года пенсия работающих и неработающих граждан составила 25 399 рублей. В аналогичный период 2025 года работающие и неработающие пенсионеры получали около 23 453 рублей.

Самая высокая пенсия граждан пришлась на Чукотский автономный округ - 42 264 рубля, пишет РИА Новости.