Кинологи псковского УФСИН завоевали «бронзу» на чемпионате России

Сотрудники кинологической службы УФСИН России по Псковской области стали бронзовыми призерами чемпионата ФСИН России по многоборью кинологов. Соревнования лучших специалистов уголовно-исполнительной системы с их четвероногими питомцами проходили в период с 18 по 22 мая на территории парк-отеля «Огниково» Московской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

В масштабном мероприятии приняли участие более 150 сотрудников, представивших 51 команду из различных регионов страны. Участники соревновались в трех дисциплинах: «Розыскной профиль», «Поиск и обнаружение наркотических средств» и «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ».

Чемпионат традиционно стал важной площадкой для обмена опытом, повышения уровня служебной подготовки и совершенствования профессиональных навыков специалистов кинологической службы.

Честь Псковской области защищали кинологи отдела по конвоированию, СИЗО-1 и СИЗО-2: Николай Брык с бельгийской овчаркой (малинуа) по кличке Изма, Полина Иванова с бордер-колли по кличке Гепард, Анжелика Алексеева с русским спаниелем по кличке Рокси. Представителем команды выступил Станислав Федоров — инструктор группы кадров, воспитательной и социальной работы с личным составом отдела по конвоированию.

В отдельных упражнениях сотрудники псковского УФСИН показали высокие результаты: Николай Брык и Изма заняли 3 место в упражнении «Следовая работа», Анжелика Алексеева с Рокси завоевали 2 место в упражнении «Поиск наркотических веществ на участке местности», а Полина Иванова с Гепардом стали победителями (1 место) в упражнении «Обнаружение взрывчатых веществ в отдельно стоящем предмете».

По итогам всех испытаний команда кинологов УФСИН России по Псковской области набрала 925 баллов и завоевала бронзовые медали чемпионата в категории «территориальный орган до 3 тысяч сотрудников». Второе место заняла команда УФСИН России по Ярославской области, победителями стала команда УФСИН России по Орловской области.