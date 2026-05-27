«Единая Россия» и фонд «Земляки» запустили сбор книг для школьных библиотек Псковской области к новому учебному году

Партия «Единая Россия» совместно с фондом «Земляки» сегодня, 27 мая, в Общероссийский день библиотек проводит проект «Культура малой Родины», в рамках которого собирают литературу для школьных библиотек в округах к новому учебному году. Об этом сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в Max.

В 2024 году партия «Единая Россия» с фондом «Земляки» в рамках партийного проекта «Культура малой Родины» впервые запустили акцию «Книги — в сельские библиотеки». Тогда собирали литературу для сельских библиотек в районах, в том числе для библиотек новых регионов, которые, утратили многое из накопленного фонда.

«Многие жители Псковской области откликнулись, приносили книги — и эта акция стала по-настоящему народной», — отмечает Александр Козловский.

По словам парламентария, районных библиотек и школ есть большой запрос на хорошие книги и обновление фондов, ведь книга по-прежнему остается источником знаний, воспитания, памяти и живого общения с культурой.

В этом году вновь открыли сбор книг, но уже для школьных библиотек в округах к новому учебному году. Особый акцент сделан на учебную и внеучебную литературу, произведения школьной программы, книги для внеклассного чтения, энциклопедии, познавательные издания для детей и подростков.

«Дорогие друзья! Будем очень благодарны, если вы обратите внимание на состояние литературы. Для школьных библиотек особенно важны чистые, аккуратные книги в хорошем состоянии, которые смогут еще долго радовать и приносить пользу детям. Спасибо всем, кто уже поддерживает эту добрую инициативу. Уверен, что вместе мы сможем помочь школьным библиотекам и подарить детям еще больше хороших книг! И, конечно, искренне поздравляю всех библиотекарей, работников библиотечной системы, ветеранов отрасли и читателей с праздником! Спасибо вам за любовь к книге, за сохранение культуры, знаний и просвещения. Крепкого здоровья, благодарных читателей и новых добрых проектов!» — резюмировал Александр Козловский.

Принести литературу можно в общественные приемные партии «Единая Россия» до 31 июля. Адреса и контакты приемных в населенном пункте смотрите на фото выше.